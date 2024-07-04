2024.07.04 13:55

Президент Литвы присвоил курсантам звание лейтенанта

 
ELTA
ru.DELFI.lt
FOTO. Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
FOTO. Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг на площади им. Симонаса Даукантаса в Вильнюсе глава страны Гитанас Науседа вручил выпускникам Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жямайтиса первое офицерское звание – лейтенанта.

Звания лейтенантов присвоено 76 курсантам этого учреждения. 61 юноша и 15 девушек приняли присягу верно служить Литве, не жалея сил и жизни для защиты Родины, ее свободы и независимости.

Продолжая традицию, министр обороны Лауринас Кащюнас в ходе мероприятия наградил лучшего выпускника академии – ему в качестве символа воинской чести будет вручен меч.

После церемонии курсантам были вручены дипломы бакалавра, квалификационные удостоверения командира пехотного отряда и свидетельства о прохождении программы базовой военной подготовки офицеров ВВС. Традиционно выпускники 31-го кадетского выпуска также посадят дуб возле Дома офицеров.

В церемонии на Площади им. С. Дауканто приняли участие командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис, члены Сейма и правительства, руководство Министерства обороны и Литовской армии, бывшие главы Литовской военной академии, атташе по вопросам обороны зарубежных стран, близкие выпускников и другие почетные гости.

В этом году обучение в Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жямайтиса завершил 31-й выпуск выпускников.

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