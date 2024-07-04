Президент Литвы присвоил курсантам звание лейтенанта

Звания лейтенантов присвоено 76 курсантам этого учреждения. 61 юноша и 15 девушек приняли присягу верно служить Литве, не жалея сил и жизни для защиты Родины, ее свободы и независимости.

Продолжая традицию, министр обороны Лауринас Кащюнас в ходе мероприятия наградил лучшего выпускника академии – ему в качестве символа воинской чести будет вручен меч.

После церемонии курсантам были вручены дипломы бакалавра, квалификационные удостоверения командира пехотного отряда и свидетельства о прохождении программы базовой военной подготовки офицеров ВВС. Традиционно выпускники 31-го кадетского выпуска также посадят дуб возле Дома офицеров.