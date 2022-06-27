Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе после саммита руководителей стран еврозоны.
"Литва присоединилась к единой валюте ЕС в 2015 году. Это решение значительно стимулировало рост экономики нашей страны, повысило конкурентоспособность и финансовую устойчивость", - говорится в сообщении администрации главы государства.
Ранее в этом месяце Европейская Комиссия объявила, что Хорватия отвечает всем требованиям для присоединения к еврозоне, поэтому страна сможет стать 20-м членом блока единой валюты с 1 января следующего года.
На встрече Науседа также отметил, что перед лицом глобальных экономических и финансовых вызовов для ЕС укрепление и завершение создания деятельности Банковского союза, в частности достижение консенсуса в отношении европейской системы антикризисного управления и страхования вкладов, должно оставаться ключевым приоритетом европейской политики.
Говоря о Союзе рынков капитала, президент подчеркнул необходимость усиления интеграции финансовых рынков, уделения особого внимания цифровым финансам и расширения доступа людей к финансовым услугам на всем внутреннем рынке ЕС.
"Нам необходимо использовать весь потенциал внутреннего рынка ЕС для привлечения частных инвесторов для проектов "зеленой" и цифровой трансформации", — сказал он.
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