Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе после саммита руководителей стран еврозоны.

"Литва присоединилась к единой валюте ЕС в 2015 году. Это решение значительно стимулировало рост экономики нашей страны, повысило конкурентоспособность и финансовую устойчивость", - говорится в сообщении администрации главы государства.

Ранее в этом месяце Европейская Комиссия объявила, что Хорватия отвечает всем требованиям для присоединения к еврозоне, поэтому страна сможет стать 20-м членом блока единой валюты с 1 января следующего года.

На встрече Науседа также отметил, что перед лицом глобальных экономических и финансовых вызовов для ЕС укрепление и завершение создания деятельности Банковского союза, в частности достижение консенсуса в отношении европейской системы антикризисного управления и страхования вкладов, должно оставаться ключевым приоритетом европейской политики.

Говоря о Союзе рынков капитала, президент подчеркнул необходимость усиления интеграции финансовых рынков, уделения особого внимания цифровым финансам и расширения доступа людей к финансовым услугам на всем внутреннем рынке ЕС.

"Нам необходимо использовать весь потенциал внутреннего рынка ЕС для привлечения частных инвесторов для проектов "зеленой" и цифровой трансформации", — сказал он.