Президент Литвы принял заявление об отставке министра образования

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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник принял заявление об отставке министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Julius Kalinskas

Глава страны, руководствуясь Конституцией и с учетом заявления премьер-министра, подписал декрет об отставке Шюгждинене.

Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© ELTA / Dainius Labutis

ВРИО министра образования назначена министр юстиции Эвелина Добровольская.

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Она будет выполнять обязанности министра образования с 24 мая до назначения нового министра.

Президент подчеркнул, что образование должно оставаться приоритетной сферой политики Литвы, а правительство обязано обеспечить перемены, чтобы качественное образование было доступно для всех.

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