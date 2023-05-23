Глава страны, руководствуясь Конституцией и с учетом заявления премьер-министра, подписал декрет об отставке Шюгждинене.
ВРИО министра образования назначена министр юстиции Эвелина Добровольская.
Она будет выполнять обязанности министра образования с 24 мая до назначения нового министра.
Президент подчеркнул, что образование должно оставаться приоритетной сферой политики Литвы, а правительство обязано обеспечить перемены, чтобы качественное образование было доступно для всех.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение депутатов – новые дороги будут платными: не хочешь платить, поезжай в объезд
В Литве предлагают проложить новые дороги, за которые...
Президент Литвы принял заявление об отставке министра образования
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник принял...
Начато расследование в связи с уничтожением векового дуба в Вильнюсе
Прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры получили...
Прощаясь с Алмой Адамкене, президент не смог сдержать слез: она напоминала мне мою мать
Во время церемонии прощания с бывшей первой леди Литвы...
Литва заморозила имущество россиян и белорусов на сумму 80 млн. евро: ищут возможность конфискации
Кедайняйский завод Lifosa – одна из самых известных...