Президент Литвы принял верительные грамоты нового посла России

А. Исаков сменил на посту посла Александра Удальцова.

Администрация президента сообщила, что на встрече речь шла о развитии двусторонних отношений Литвы и России, их перспективах, а также о важности принципа добрососедства в развитии отношений, основанных на доверии и уважении к универсальным ценностям и правам человека.

Г. Науседа также обсудил с послом динамику экономического сотрудничества и двусторонней торговли, культурные связи обеих стран, важность их дальнейшего развития, вопросы поддержания межличностных связей и негативное влияние на них пандемии.

Представитель президента Литвы по связям с общественностью Антанас Бубнялис информировал BNS, что вопрос задержания и заключения оппозиционера Алексея Навального обсуждался в "контексте прав человека".

Действия России в отношении А. Навального на встрече с послом резко осудил вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас, встретившийся с А. Исаковым по вопросу вручения верительных грамот.

"Я поздравил посла с прибытием в Литву. Похвалил его униформу, по поводу которой он по приходу чувствовал обязанность объясниться, что не является военным, что это – униформа их дипломатического корпуса, которую имеют право носить дипломаты высшего ранга, назначаемые президентом – посланники", – написал М. Адоменас в "Фейсбуке".

"Я тогда отметил, что мы строго осуждаем незаконное задержание и заключение Алексея Навального, как и аресты тысяч журналистов и протестующих", – написал он.

© Prezidentūros nuotr. Robertas Dačkus

А. Исаков родился в 1960 году, окончил Московский государственный институт международных отношений, начал работать дипломатом в 1982 году, занимал пост директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ.

А. Исаков был назначен на этот пост 16 октября прошлого года.