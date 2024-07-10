Президент Литвы принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию НАТО

Глава государства отметил, что Североатлантический альянс – это гарантия нашей общей безопасности, семья коллективной обороны, где один за всех и все за одного. „Литва вступила в НАТО 20 лет назад – этот выбор гарантировал нам свободу Литвы и возможность строить и развивать свое государство. Это было лучшее решение, самая мудрая инвестиция, которая обогатила нас большим кругом союзников и друзей“, – сказал президент.
Тем не менее по словам президента, 75-летие Альянса мы отмечаем в сложное время. Неспровоцированная война России против Украины напоминает всей Европе, что мир не является чем-то само собой разумеющимся. Безопасность всех нас зависит от ситуации в Украине. Поддержка Украины должна оставаться нашим приоритетом. В сложившейся геополитической ситуации мы не можем позволить себе роскошь просто праздновать – нам нужны четкие результаты и необходимые решения, направленные на укрепление безопасности и обороны всего евроатлантического пространства.
„Вашингтонская встреча в верхах – важный этап, который определит будущее евроатлантического пространства. Мы должны обеспечить, чтобы НАТО оставался сильнейшим оборонным альянсом. Мы должны эффективно претворять в жизнь решения, принятые на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе, и продолжать укреплять Балтийский регион и восточный фланг НАТО в целом“, – отметил Г. Науседа.
На торжественном мероприятии по случаю 75-летия НАТО с речами выступили президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.