Президент Литвы примет участие в заседании Европейского совета: будет решаться вопрос о членстве Украины

 
ELTA
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Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В среду президент Гитанас Науседа отправляется на заседание Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе, на нем будет решаться вопрос о членстве Украины. Поскольку война, начатая Россией в Украине, продолжается уже второй год, этот Европейский совета уже рассматривается в публичном пространстве как один из самых важных в этом году.

На предстоящем заседании также будет обсуждаться будущее европейской интеграции Молдовы и Сакартвело в ЕС.

Помимо вопроса вышеупомянутых стран-членов, также будут обсуждаться поддержка Украины, пересмотр долгосрочной финансовой перспективы, вопросы безопасности и обороны, а также внешней политики.

Несмотря на поддержку, выраженную западным сообществом Украине, вопрос ее членства в сообществе ЕС на данный момент не ясен.

Есть опасения, что принятие решения может осложниться позицией Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан потребовал снять дискуссии о членстве Украины с повестки дня Европейского совета.

Критики обвиняют Орбана в попытке шантажировать Брюссель, чтобы получить доступ к миллиардам финансирования ЕС. ЕС не предоставляет Венгрии доступ к почти 22 млрд евро из-за опасений коррупции и подозреваемых нарушений демократических норм.

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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