"Очевидно, что Россия представляет долгосрочную военную угрозу для Альянса, поэтому необходимо усилить элементы наземной, морской и противовоздушной обороны в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО. Только так мы сможем предотвратить дальнейшую агрессию со стороны Кремля", — заявил глава государства перед отъездом.

Похожие цели на встрече преследуют соседние Латвия и Эстония.

Литва и другие страны Балтии и Центральной Европы также добиваются того, чтобы Россия была определена как угроза в новой Стратегической концепции НАТО, которая не менялась в течение 12 лет.

В преддверии саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз укрепит силы, дислоцированные в восточном крыле до подразделений размером с бригаду.

Международные батальоны альянса были развернуты в Литве, как и в других странах Балтии и Польше в 2017 году в ответ на растущую угрозу Кремля после аннексии Крыма. В настоящее время страны Балтии ищут дополнительные силы из-за угрозы со стороны России, которая напала на соседнюю Украину.

Министры обороны стран НАТО обсудили этот вопрос в Брюсселе в середине июня. Тогда министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Альянс договорился о создании союзного подразделения размером с бригаду для нашей страны, но окончательная формулировка будет ясна в Мадриде.

По словам министра, часть возглавляемой Берлином бригады, скорее всего, будет дислоцирована в Литве, а часть - в Германии. Цель Вильнюса — иметь в стране полноценную бригаду, но для этого нужна и инфраструктура принимающей страны.

По словам литовских официальных лиц, нынешний план присутствия большей части бригады в Германии является стартовой позицией.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Вильнюс в начале июня, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до бригадного подразделения, что он закрепил в заявлении, подписанном с руководителем страны Гитанасом Науседой.

Некоторые литовские политики говорят, что Вильнюс должен наложить вето на Стратегическую концепцию, если она не будет отвечать интересам страны. Однако Анушаускас подчеркивает, что "право вето никогда не решает всех проблемных вопросов".

На саммите НАТО также будет обсуждаться возможность вступления Финляндии и Швеции в Альянс. В мае эти скандинавские страны совместно подали заявку на вступление в НАТО, решив отказаться от своей давней политики нейтралитета после российского вторжения в Украину.

Прием любого нового члена НАТО должен быть одобрен единогласно всеми 30 союзниками, но Турция по-прежнему блокирует вступление Швеции и Финляндии.

Турция давно обвиняет эти скандинавские страны, особенно Швецию, в укрытии курдских боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, турецкие официальные лица ранее заявляли, что Анкара не считает саммит НАТО в Мадриде крайним сроком для решения вопроса о своем несогласии с членством Финляндии и Швеции в Альянсе.