Президент Литвы примет участие в мирной конференции по Украине

"Украина сосредоточивает всемирную поддержку и стремится к тому, чтобы на предстоящем глобальном мирном саммите участвовали все государства, которые уважают цели и принципы всемирной хартии. (...) Только объединенные силы мира смогут остановить российскую агрессию", – заявил во вторник агентству Elta П. Бешта.

"Мы действительно ценим тот факт, что президент Литвы Гитанас Науседа был первым международным лидером, принявшим наше приглашение на участие во встрече", – сказал посол.

П. Бешта отметил, что цель встречи – договориться о справедливом мире в Украине, которая уже более двух лет борется с российской агрессией.