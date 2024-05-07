Президент Литвы примет участие в мирной конференции по Украине

"Украина сосредоточивает всемирную поддержку и стремится к тому, чтобы на предстоящем глобальном мирном саммите участвовали все государства, которые уважают цели и принципы всемирной хартии. (...) Только объединенные силы мира смогут остановить российскую агрессию", – заявил во вторник агентству Elta П. Бешта.
"Мы действительно ценим тот факт, что президент Литвы Гитанас Науседа был первым международным лидером, принявшим наше приглашение на участие во встрече", – сказал посол.
П. Бешта отметил, что цель встречи – договориться о справедливом мире в Украине, которая уже более двух лет борется с российской агрессией.
"Мы стремимся разработать и согласовать общий план действий для справедливого мира в Украине. (...) Мы планируем создать площадку для обсуждения формулы мира, которая объединила бы все страны и сформировала глобальную коалицию, которая поддержала бы стремление украинцев к миру и оказала бы дипломатическое давление на Россию", – заявил П. Бешта.
Г. Науседа, который в понедельник днем провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе беседы подтвердил свое участие в саммите "Украинской формулы мира". Президент также подчеркнул, что Литва поддерживает Формулу мира В. Зеленского.
Конференция "Украинская формула мира" пройдет 15-16 июня на курорте Бургеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн. Встреча пройдет под председательством президента Швейцарии Виолы Амхерд.
В свою очередь, Россия еще в апреле заявила о неучастии в мирной конференции и обвинила Швейцарию в отказе от традиционного нейтралитета в украинском конфликте.
Ранее швейцарские СМИ сообщали, что ожидается участие президента США Джо Байдена в конференции.