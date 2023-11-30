Президент Литвы примет участие в Конференции ООН по изменению климата

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 1-2 декабря примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который пройдет в рамках Конференции ООН по изменению климата (КС-28) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. КС-28 соберет вместе лидеров стран – участниц Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

В числе приоритетов климатической конференции этого года – ускорение энергетического перехода, определение финансирования для борьбы с изменением климата, акцентирование внимания на защите природы, людей и средств к существованию.

Президент выступит с национальным докладом на пленарной сессии КС-28, в котором призовет лидеров стран мира своими активными действиями и обязательствами способствовать прекращению изменения климата, и подчеркнет твердое обязательство Литвы в этой области, а также амбициозные цели нашей страны в области зеленой экономики, энергетики и климатической нейтральности.

В рамках КС-28 запланированы двусторонние встречи президента с главами других государств. Г. Науседа также встретится с литовцами, проживающими в ОАЭ.

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