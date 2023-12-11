Президент Литвы примет участие в ежегодной встрече президентов стран Балтии

Главы Литвы, Латвии и Эстонии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, поддержку Украины и проекты развития региональной инфраструктуры, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президенты стран Балтии также встретятся со школьниками в одной из таллиннских школ и проведут с ними дискуссию о внешней политике и участии молодежи в жизни государства.