Президент Литвы примет участие в ежегодной встрече президентов стран Балтии

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

В понедельник, 11 декабря, президент Литовской Республики Гитанас Науседа совершит рабочий визит в Эстонию.

Глава государства примет участие в ежегодной встрече президентов трех стран Балтии, которая пройдет в Таллинне.

Главы Литвы, Латвии и Эстонии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, поддержку Украины и проекты развития региональной инфраструктуры, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президенты стран Балтии также встретятся со школьниками в одной из таллиннских школ и проведут с ними дискуссию о внешней политике и участии молодежи в жизни государства.

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