Президент Литвы примет решение о кандидатуре Кащюнаса после получения оценки служб

"Президент обратится в службы – как это предусмотрено законом – для получения от них информации в соответствии с Законом о предотвращении коррупции. Как только он получит информацию, он ее оценит и примет решение", - сказал К. Будрис на пресс-конференции, состоявшейся в среду после встречи Г. Науседы и Л. Кащюнаса.
"Как было объявлено на прошлой неделе, в субботу, существует очень явная заинтересованность президента республики уладить все решения и формальности в течение этой недели. Надеемся, что нам удастся этого добиться", - добавил он.
К. Будрис отметил, что с кандидатом на пост руководителя Минобороны президент также обсудил основные приоритеты в сфере обороны.
"Президент обсудил с кандидатом приоритеты в системе национальной обороны и те приоритеты и работы, которые могут быть реализованы за оставшееся до конца срока время", - пояснил советник, подчеркнув, что для Г. Науседы крайне важно, чтобы новый министр продолжил реализацию принципа всеобщей обороны.
"Как в вопросе всеобщего призыва, так по поводу реализации других элементов плана государственной обороны – подготовки гражданской мобилизации и оборонно-мобилизационной системы", - уточнил он.
В число важнейших вопросов также входят прием немецкой бригады и создание армейской дивизии. Однако, отметил К. Будрис, была выражена надежда на преемственность антикоррупционной политики.
"Было выражено четкое ожидание, что нам нужно не только дополнительное внимание, но и конкретные организационные толчки в этой сфере", - заверил он.
Л. Кащюнас: разговор был деловой и содержательный
В свою очередь кандидат на пост министра обороны Л. Кащюнас сказал, что разговор с президентом был "деловым и содержательным".
Он также подчеркнул, что как министр наибольшее внимание он уделит размещению в Литве немецкой воинской части размером с бригаду, представленной в Сейме реформе призыва.
"Опыт, который я получил на должности председателя Комитета по национальной безопасности и обороне, в частности, работы с оппозиционными политическими силами, я думаю, может быть полезен", - пояснил он, пообещав заручиться поддержкой в парламенте относительно изменений в системе обязательной военной службы.
Действующий председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) также упомянул о важности создания армейской дивизии, но отметил, что это напрямую зависит от финансирования национальной обороны. Поэтому политик заверил, что между всеми политическими партиями необходимо найти компромисс относительно устойчивых источников ассигнований на оборону.
Кандидатура Л. Кащюнаса главе страны была представлена во вторник. Кандидатуру Л. Кащюнаса и ранее указывали в качестве одного из наиболее реальных политиков на смену уходящему в отставку министру обороны Арвидасу Анушаускасу.