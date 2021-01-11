Президент сказал, что министерство здравоохранения обязано подготовить четкий детальный порядок вакцинации, который не предусматривает интерпретаций, и контролировать этот процесс. Глава государства сказал, что надеется дождаться от министра здравоохранения "предложений для решения, а не сожалений".

"У Министерства здравоохранения нет права прикрываться ответственностью больниц или неизвестно, сколько длящимися исследованиями. Сегодня законность и эффективность процесса вакцинации является одной из важнейших ответственностей Министерства здравоохранения. Необходимы быстрые и решительные меры, предусматривающие ответственность для этих людей, которые заботятся лишь о собственной шкуре. Необходимо определить и контролировать весь процесс вакцинации, контролировать его в больницах, если требуется, назначать ответственных за это людей", – отметил президент.

В воскресенье вечером Дулькис сообщил, что решил обязать глав администраций самоуправлений контролировать вакцинацию в подчиненных им учреждениях и расследовать подозрения на нарушения. Он утверждает, что также будет изменен и сделан более строгим порядок формирования списков приоритетных групп.

С началом вакцинации от коронавируса в Литве в СМИ появились сообщения о случаях, когда были привиты медики, не обладающие пока на это права согласно порядку очередности, а также бизнесмены, связанные с медициной. Министерство здравоохранения и правоохранительные органы заявили, что будут выяснять эти случаи.