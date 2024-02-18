Президент Литвы пригласил Нидерланды принять участие в реализации модели ПВО

Президент поблагодарил главу правительства Нидерландов за вклад его страны в обеспечение безопасности Литвы и всего восточного фланга НАТО, а также за присутствие нидерландских военных в нашей стране в составе боевой группы усиленного передового присутствия НАТО.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сдерживания на восточном фланге НАТО и его передовой обороны путем эффективного выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе . Президент пригласил Нидерланды принять участие в реализации ротационной модели противовоздушной обороны в Литве.

"В настоящее время мы выделяем на оборону 2,75% ВВП и продолжим увеличивать эти обязательства в ближайшем будущем. Мы активно работаем с Германией над реализацией решения о размещении немецкой бригады в Литве на постоянной основе. Инвестиции в оборону – это единственный способ обеспечить долгосрочный и устойчивый мир. Сдерживание – это наиболее эффективная и самая недорогая защита", - сказал президент на встрече.