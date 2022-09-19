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В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа в Лондоне примет участие в похоронах королевы Елизаветы II.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
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Главу государства на похороны будет сопровождать первая леди страны Диана Науседене.

Как подчеркивал Г. Науседа, королева Елизавета II была великим, преданным своей стране, неординарным лидером, оставившим значительный след в мировой истории.

Около 500 высокопоставленных лиц со всего мира прибудут в Лондон, чтобы отдать дань уважения многолетнему монарху. Они присоединятся к членам королевской семьи, бывшим и нынешним премьер-министрам Соединенного Королевства в Вестминстерском аббатстве, исторической церкви, вмещающей около 2 000 человек.

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Однако в публичном пространстве появилась информация о том, что Великобритания не отправила приглашения на государственные похороны королевы Елизаветы II России, Беларуси и Мьянме, а Иран будет представлен только на уровне послов, сообщили источники в Правительстве.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни.

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