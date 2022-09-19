Главу государства на похороны будет сопровождать первая леди страны Диана Науседене.
Как подчеркивал Г. Науседа, королева Елизавета II была великим, преданным своей стране, неординарным лидером, оставившим значительный след в мировой истории.
Около 500 высокопоставленных лиц со всего мира прибудут в Лондон, чтобы отдать дань уважения многолетнему монарху. Они присоединятся к членам королевской семьи, бывшим и нынешним премьер-министрам Соединенного Королевства в Вестминстерском аббатстве, исторической церкви, вмещающей около 2 000 человек.
Однако в публичном пространстве появилась информация о том, что Великобритания не отправила приглашения на государственные похороны королевы Елизаветы II России, Беларуси и Мьянме, а Иран будет представлен только на уровне послов, сообщили источники в Правительстве.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 россиян поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов
С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль...
В Европе начинаются протесты, в Литве последствия могут быть гораздо хуже
Не пришлось ждать зимы, в Европе уже сейчас начались...
Литва закрывает границы для российских туристов
В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд...
Дорогое отопление ждет и каунасцев, ситуацию может изменить решение правительства
Из-за войны в Украине быстро растут цены на биотопливо...
Погода не порадует: небольшие дожди пройдут во всех районах
В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Во...