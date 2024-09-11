2024.09.11 09:39

Президент Литвы прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Г. Науседа прибыл в Киев
Президент Г. Науседа прибыл в Киев
ФОТО: lrp.lt

Глава страны Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене во вторник утром прибыли в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщает Офис президента, с В. Зеленским Г. Науседа обсудит вопросы военной, экономической и дипломатической помощи Литвы Украине, перспективы переговоров Киева о членстве в Евросоюзе (ЕС).

Г. Науседа также встретится с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и откроет Литовско-украинский форум оборонного бизнеса.

Сообщается, что Д. Науседене примет участие в четвертом саммите первых леди и джентльменов в столице Украины, который организует Елена Зеленская. Тема встречи в этом году: „Защищенное детство – гарант безопасного будущего“.

Первая леди также посетит специализированную киевскую детскую больницу „Охматдет“, серьезно пострадавшую во время массированной российской ракетной атаки 8 июля этого года, и Центр защиты прав ребенка.

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