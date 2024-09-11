Президент Литвы прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы

Как сообщает Офис президента, с В. Зеленским Г. Науседа обсудит вопросы военной, экономической и дипломатической помощи Литвы Украине, перспективы переговоров Киева о членстве в Евросоюзе (ЕС).
Г. Науседа также встретится с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и откроет Литовско-украинский форум оборонного бизнеса.
Сообщается, что Д. Науседене примет участие в четвертом саммите первых леди и джентльменов в столице Украины, который организует Елена Зеленская. Тема встречи в этом году: „Защищенное детство – гарант безопасного будущего“.
Первая леди также посетит специализированную киевскую детскую больницу „Охматдет“, серьезно пострадавшую во время массированной российской ракетной атаки 8 июля этого года, и Центр защиты прав ребенка.