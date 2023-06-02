"Без надлежащего финансирования все эти планы будут мало что значить. Надеюсь, что на Вильнюсском саммите удастся договориться об установлении нового нижнего предела расходов на оборону – 2 процента ВВП. Однако, если мы серьезно относимся к нашей безопасности, мы должны стремиться к большему. В этом отношении роль национальных парламентов крайне важна", - сказал Г. Науседа на встрече председателей парламентов стран-членов НАТО, которая проходит в пятницу в Сейме.

"Я верю, что вы очень серьезно отнесетесь к вопросу расходов на оборону", - сказал президент.

Глава страны подчеркнул, более высокие ассигнования для системы национальной обороны важны не только для членов Альянса, но и для Украины.

"Я также считаю полезным помнить, что увеличение расходов на оборону может способствовать росту национальной оборонной промышленности. Нам нужно, чтобы производство росло не только для того, чтобы обеспечить Украине надлежащую поддержку, но и для того, чтобы пополнить наши собственные истощенные запасы", - сказал он.