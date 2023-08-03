Президент Литвы: премьер Польши положительно оценивает идею переноса украинской зерновой инспекции в балтийские порты

"Мы должны сделать все, чтобы альтернативные поставки зерна через территорию Польши в порты стран Балтии были максимально слаженными и эффективными. Поэтому я поставил вопрос перед премьер-министром Польши М. Моравецким – нельзя ли все многочисленные требования (фитосанитарные, санитарные), ветеринарные инспекции, осуществляемые на границе Украины и Польши, перенести на инспекции в портах стран Балтии? Это значительно сократило бы сам логистический процесс и значительно увеличило бы наши возможности по экспорту украинского зерна таким образом", - сказал в четверг Г. Науседа.

"Реакция польского премьер-министра была очень положительной, и это вселило в меня оптимизм, и я думаю, что теперь наши министерства должны работать с польскими органами власти, чтобы продолжить этот разговор и попытаться реализовать изменения как можно скорее", - добавил он.