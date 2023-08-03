03 августа 2023 г. 13:45

Президент Литвы: премьер Польши положительно оценивает идею переноса украинской зерновой инспекции в балтийские порты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
G. Nausėdos vizitas Lenkijoje. LRP kanceliarijos nuotr.
G. Nausėdos vizitas Lenkijoje. LRP kanceliarijos nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий положительно оценивает идею переноса инспекции украинских грузов с польско-украинской границы в порты Балтийского моря. По словам главы страны, если учреждения согласятся на такой ​​порядок проверки, и она будет реализована, возможности Литвы и других стран Балтии по экспорту такого зерна значительно возрастут.

"Мы должны сделать все, чтобы альтернативные поставки зерна через территорию Польши в порты стран Балтии были максимально слаженными и эффективными. Поэтому я поставил вопрос перед премьер-министром Польши М. Моравецким – нельзя ли все многочисленные требования (фитосанитарные, санитарные), ветеринарные инспекции, осуществляемые на границе Украины и Польши, перенести на инспекции в портах стран Балтии? Это значительно сократило бы сам логистический процесс и значительно увеличило бы наши возможности по экспорту украинского зерна таким образом", - сказал в четверг Г. Науседа.

"Реакция польского премьер-министра была очень положительной, и это вселило в меня оптимизм, и я думаю, что теперь наши министерства должны работать с польскими органами власти, чтобы продолжить этот разговор и попытаться реализовать изменения как можно скорее", - добавил он.

17 июля Москва вышла из соглашения, позволявшего безопасно экспортировать украинскую продукцию из портов Черного моря. После этого российская армия начала обстрел зерновых терминалов в Одесской области крылатыми ракетами, а кремлевский режим подчеркнул, что грузовые суда, идущие в Украину через Черное море, будет рассматривать в качестве потенциальных военных целей.

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