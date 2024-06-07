Президент Литвы представил парламенту кандидатуру Вайкшнораса на должность командующего армией

Зарегистрированный в четверг проект постановления предусматривает, что действующий командующий армией Вальдемарас Рупшис будет освобожден от должности 23 июля этого года, а Р. Вайкшнорас сроком на пять лет будет назначен командующим армией страны 24 июля.
Срок полномочий нынешнего командующего армией генерала Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.
Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.
Поддержку кандидатуре Р. Вайкшнораса выразили члены правящих и оппозиционных партий парламента, министр обороны Лауринас Кащюнас, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните.