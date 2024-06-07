Президент Литвы представил парламенту кандидатуру Вайкшнораса на должность командующего армией

Зарегистрированный в четверг проект постановления предусматривает, что действующий командующий армией Вальдемарас Рупшис будет освобожден от должности 23 июля этого года, а Р. Вайкшнорас сроком на пять лет будет назначен командующим армией страны 24 июля.