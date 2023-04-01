Президент Литвы представил логотип Вильнюсского саммита НАТО: центральный элемент – стилизованный Витис

Как сообщается в пресс-релизе, центральный элемент логотипа – стилизованный Витис – олицетворяющий вековые традиции литовской государственности, символизирующий решимость, энергию движения и силу. Во времена правления Витаутаса Великого став главной фигурой герба Великого княжества Литовского (ВКЛ), Витис изначально символизировал историческую связь Литвы с западной цивилизацией, роль Литвы в качестве форпоста западной культуры.

"Это значение защиты свободы, зашифрованное в гербе нашего государства, приобретает особое значение в современном геополитическом контексте, когда у нас по соседству Россия беспощадно уничтожает украинский народ, угрожает Европе и посягает на основы безопасности всего мира. Всадник с поднятым мечом готов защищать Литву и весь Альянс от возникающих угроз. Это символ нашей силы и решимости, единения с нашими союзниками", — говорит Г. Науседа.

Глава государства отмечает, что Витис исторически сопровождал литовский народ – Витис был центральной фигурой герба Великого княжества Литовского и межвоенной Литовской Республики, а после восстановления независимости он вновь стал символом свободной и энергичной демократической Литвы.

По словам президента, символично, что на фоне бушующей российской агрессии на пороге Европы, саммит НАТО пройдет в Вильнюсе. По словам главы государства, это свидетельствует о силе НАТО и готовности защищать каждый сантиметр Альянса.

"В июле этого года руководители всех стран НАТО соберутся в Литве. Надеюсь, что здесь мы также увидим и Президента Украины Владимира Зеленского. Это четкий сигнал агрессору у нас под боком о том, что мы – сплоченные. Саммит НАТО в Вильнюсе станет своевременной возможностью принять решения, которые еще больше укрепят безопасность всех нас", — говорит Г. Науседа.

Так же в пресс-релизе добавляется, что с пятницы по воскресенье с наступлением темноты на фасаде Президентского дворца появится световая инсталляция в виде логотипа Вильнюсского саммита НАТО.