"Сама реформа необходима, госслужба, весь сектор требуют большего внимания, потому что, с одной стороны, мы жалуемся на качество госуслуг, с другой стороны, мы видим, что из сектора уходят перспективные хорошие работники, и часто безвозвратно", - сказал президент журналистам в Клайпеде в понедельник.

Он также заявил, что при рассмотрении реформы должны быть предусмотрены гарантии, чтобы большая свобода менеджеров в принятии решений о вознаграждении и формировании команды не стала возможностью для злоупотреблений, но скептически относится к предложениям о повышении зарплат политикам со следующего срока полномочий.

"Для меня совершенно неприемлемо, что из всего этого пакета реформ мы видим только лица политиков, обеспокоенные лишь тем, как повысить себе зарплату. Это совершенно аморальная ситуация, учитывая то, с какими проблемами сегодня столкнулись наши люди, и то, как они считают свои деньги, как им придется выживать в ближайшие месяцы, а некоторые политики позволяют себе рассуждать, что на зарплату депутата Сейма невозможно прожить", - сказал президент.

"Придется выжить, если вы не умеете считать иначе. Мы все должны считать и экономить, и эта экономия – это не только финансовые ресурсы, но и энергосбережение, и мы все должны делать это сегодня", – сказал Науседа.

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает коренным образом реорганизовать госслужбу, заодно изменив начисление заработной платы, причем изменения принесут существенно более высокие зарплаты политикам с новым мандатом. Они будут не у действующих, а у новоизбранных политиков после выборов 2024 года.

По нынешним расчетам официальная зарплата президента до вычета налогов на данный момент составляет 9,9 тыс. евро, а после выборов 2024 года она вырастет до 10,2 тыс. евро.

Зарплата спикера Сейма с нынешних 4,6 тыс. евро до налогов вырастет до 8,6 тыс., а рядового члена Сейма - с 3,5 тыс. евро до 6,3 тыс. евро, премьера - с 4,6 тыс. евро до 8,6 тыс. евро, министра - с 4,3 тыс. до 7,7 тыс. евро.

В пояснительной записке проекта отмечается, что изменения унифицируют заработную плату премьер-министра, спикера Сейма, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда Литвы, частично адаптируя эстонскую модель.

Зарплата президента по-прежнему будет выше, учитывая, что глава государства избирается прямым голосованием.