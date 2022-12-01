"Это можно рассматривать как шаг вперед. Как вы знаете, Литва и ряд других стран были первыми – мы первыми заговорили о необходимости специального трибунала, специального суда, потому что мы имеем дело не только с военными преступлениями, но и с преступлением агрессии, т.е. желанием оккупировать другое государство и уничтожить его. Это гораздо более широкое определение, чем то, которое использует уголовный суд", - в среду журналистам сказал Г. Науседа.

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"Я думаю, что Еврокомиссия уже реагирует на накапливающуюся критическую массу государств, требующих такого рода правового решения", - добавил он.

По мнению президента, после заявления ЕК состоятся обсуждения со всеми членами Сообщества и ООН. Однако, отметил он, достичь консенсуса не всегда так просто, как хотелось бы.

ELTA напоминает, что в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет создать специальный суд, который будет проводить расследования и привлечет Россию к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Ужасные преступления России не останутся безнаказанными", - сказала У. фон дер Ляйен.

ELTA также напоминает, что в октябре министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал.