Президент Литвы предлагает продлить запрет на въезд для российских туристов после декабря

Срок действия этого правового режима истекает 16 декабря и включает в себя указанные ограничения на въезд граждан России.

«На мой взгляд, это было бы уместно сделать», — сказал Науседа в интервью BNS, отвечая на вопрос, следует ли продлить ограничение.

Он сказал, что не согласен с тем, что вторжение России в Украину — это «личная война (Владимира) Путина и нескольких сговорившихся генералов или политиков».

«К сожалению, сегодня мы видим, что поддержка этой войны в российском обществе хотя и снижается, но все же остается достаточно высокой. Следовательно, мы имеем дело с гораздо более сложной ситуацией, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому мы должны искать все средства, чтобы переломить ход войны в пользу Украины и как можно скорее добиться долгожданной победы", - сказал президент.

Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов 19 сентября, позже к ним присоединилась Финляндия.