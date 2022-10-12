Президент Литвы предлагает продлить запрет на въезд для российских туристов после декабря

Срок действия этого правового режима истекает 16 декабря и включает в себя указанные ограничения на въезд граждан России.
«На мой взгляд, это было бы уместно сделать», — сказал Науседа в интервью BNS, отвечая на вопрос, следует ли продлить ограничение.
Он сказал, что не согласен с тем, что вторжение России в Украину — это «личная война (Владимира) Путина и нескольких сговорившихся генералов или политиков».
«К сожалению, сегодня мы видим, что поддержка этой войны в российском обществе хотя и снижается, но все же остается достаточно высокой. Следовательно, мы имеем дело с гораздо более сложной ситуацией, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому мы должны искать все средства, чтобы переломить ход войны в пользу Украины и как можно скорее добиться долгожданной победы", - сказал президент.
Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов 19 сентября, позже к ним присоединилась Финляндия.
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