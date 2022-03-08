Президент Литвы предлагает повысить оборонный бюджет в 2023 году до 3% ВВП

Глава государства отмечает формирование политической воли для поддержки таких растущих ассигнований национальной обороны.

"После консультаций с политическими партиями я вижу, что есть политическая воля поддержать мою цель увеличения уровня военных расходов как минимум до 3% внутреннего валового продукта в ближайшие годы", — сказал Науседа в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала LRT в понедельник.

Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны с чуть более чем 2%, предусмотренных на 2022 год, до 2,5% ВВП, что потребует выделения почти 250 миллионов евро на оборонные нужды.

Литва увеличивает оборонные ассигнования в ответ на вторжение России в Украину.

В Минобороны заявляют, что за дополнительные ассигнования будут закуплены системы залпового огня, боевые беспилотники, противотанковые комплексы, другое вооружение, боеприпасы и военная экиперовка.

Опасаясь угрозы безопасности в регионе, союзники также направили в Литву дополнительные средства.

Несколько сотен дополнительных военнослужащих были отправлены в Литву Германией, которая возглавляет международный батальон НАТО в стране, Соединенные Штаты обещают сделать то же самое, а Нидерланды, Норвегия и другие страны направили дополнительные, но не такие крупные контингенты.

"Мы действительно видим готовность НАТО защищать нас не только потому, что в последнее время как никогда часто говорят о 5-ой статье. Все союзники по НАТО готовы защищать каждый квадратный сантиметр нашей земли. Но еще больше меня впечатляет реакция и понимание того, что ситуация с безопасностью в регионе изменилась", — сказал Науседа.

"Наши союзники по НАТО принимают решения по подкреплению, не выжидая, без обсуждения в течение месяцев, и это происходит сегодня. Это лучшее доказательство того, что НАТО будет нас защищать, чем просто сказать, что 4, 5 статьи Договора о НАТО священны и будут соблюдаться", — добавил он.

Однако президент заявил, что миссии патрулирования воздушного пространства, начатой ​​в странах Балтии в 2004 году, уже недостаточно - ее необходимо заменить миссией противовоздушной обороны.

"Недостаточно летать с вражескими самолетами, если они время от времени вторгаются на нашу территорию. Противовоздушная оборона, как типа "воздух-воздух", так и "земля-воздух" необходима, и сегодня это, наверное, самый важный вопрос, который мы обсуждаем в формате НАТО", — сказал он.

Он надеется, что "к реальным действиям" по этому вопросу перейдут еще до летнего саммита НАТО в Мадриде.