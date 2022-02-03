"Это мера направлена на людей с самыми низкими доходами", – сказал президент на пресс-конференции в четверг.

"Да, кто-то скажет, что мы уже увеличили эту сумму до 460 евро в бюджете на 2022 год, но согласитесь, что того, что мы делали, когда не было проблемы с инфляцией или она только зарождалась, недостаточно", - сказал он.

Кроме того, Науседа предлагает выплатить единовременное пособие в размере 100 евро некоторым наиболее социально незащищенным слоям общества - пенсионерам, многодетным семьям или семьям с низкими доходами.

"Целесообразно рассмотреть вопрос о единовременных выплатах для наиболее незащищенных слоев общества, я говорю о пенсиях по старости, о людях, получающих социальные пособия, можно было бы говорить о том, что единовременная выплата для этой группы людей могла бы составлять 100 евро. Речь идет и о многодетных семьях, воспитывающих ребенка с инвалидностью, и, конечно же, о семьях с финансовыми проблемами", — сказал Науседа.

Он отметил, что Сейму будет предложено рассмотреть поправки к ННМ на внеочередной сессии в феврале, они могли бы вступить в силу с начала этого года или июля.

По словам президента, для предложенных им мер может потребоваться около 150-200 млн евро, которые, по его словам, поступят в бюджет дополнительно благодаря росту инфляции.

"В связи с тем, что реальная инфляция будет в три-четыре раза больше той, которую мы прогнозировали при составлении бюджета на 2022 года, может быть получено около 150, а возможно и до 200 млн евро дополнительных доходов. Фискальный эффект этих мер, о которых я говорил, и составит эту упомянутую мною сумму", – пояснил Науседа.

Президент подчеркнул, что бюджет 2022 года был принят при прогнозе инфляции в 2,5%, и этот показатель в данный момент не соответствует реальной ситуации.

Он сказал, что предложенные правительством меры амортизации цен – применение нулевого тарифа НДС на отопление для населения и дополнительные солнечные электростанции для жителей – являются недостаточными и выглядят "очень и очень скромно".

"Я бы рискнул утверждать, что такие меры практические не решают проблему инфляции", – добавил он.

При этом, он сказал, что одобряет снижение тарифа НДС до нуля, поскольку это снизит цены для части населения.