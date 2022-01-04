Президент Литвы предлагает отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

"Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах", - утром во вторник сказал президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он также заявил, что "проблема с мигрантами в настоящее время уже решена", а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь.

"Сейчас мы можем отменить это положение и начать работу по изменению конституции, так как в подвешенном состоянии вопрос о прямых выборах мэров, и мы задолжали нашему обществу и самоуправлениям решение этого вопроса, и он должен быть решен как можно скорее", - подчеркнул глава страны.

Из-за чрезвычайного положения на границе с Беларусью в Сейме задерживаются поправки к конституции о прямых выборах мэров. Согласно Конституции Литвы, во время чрезвычайного положения или в военное время поправки в Конституцию вноситься не могут.

Конституционный суд Литвы в апреле объявил, что прямые выборы мэров невозможны без внесения поправок к Конституции. Это постановление вступит в силу 3 мая 2023 года, когда завершатся сроки полномочий избранных сейчас мэров.

Политики хотят как можно скорее принять поправки к Конституции, чтобы затем можно было менять связанные с ней законы.

Чрезвычайное положение на границе с Беларусью было введено 10 ноября и позже продлено до 14 января.

Нелегально перешли границу Литвы с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы. Также с потоками нелегальной миграции сталкиваются Польша и Латвия. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.