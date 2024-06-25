Президент Литвы: правящее большинство сочло нужным бросить корабль образования в разгар шторма без штурмана

Выступая с пятым ежегодным докладом в Сейме, Г. Науседа отметил, что в последнее время приняты решения для снижения разделения детей в сфере образования.

„За время первого срока полномочий удалось добиться равного старта в образовании. Принцип социального измерения начинает реализовываться и в высшем образовании. Уже этой осенью наберет обороты инклюзивное образование – для тех, кто готовится медленнее, времени остается всё меньше. В ближайшем будущем будет необходима и реформа неформального образования“, – сказал Г. Науседа, обращаясь к депутатам Сейма во вторник.

Однако, по словам Г. Науседы, за годы была возможность „убедиться, что образовательные реформы надо планировать очень тщательно“.