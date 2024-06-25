2024.06.25 12:47

Президент Литвы: правящее большинство сочло нужным бросить корабль образования в разгар шторма без штурмана

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы выступил с ежегодным докладом в Сейме
Президент Литвы выступил с ежегодным докладом в Сейме
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Президент Гитанас Науседа говорит, что ситуация в сфере образования в стране вызывает все большую тревогу. По словам главы государства, нововведения, принятые в сфере образования в последнее время, внесли немало неразберихи. Однако, по его словам, хуже всего, что после всего этого хаоса правящие оставили Министерство образования, науки и спорта (МОНС) без постоянного главы.

Выступая с пятым ежегодным докладом в Сейме, Г. Науседа отметил, что в последнее время приняты решения для снижения разделения детей в сфере образования.

„За время первого срока полномочий удалось добиться равного старта в образовании. Принцип социального измерения начинает реализовываться и в высшем образовании. Уже этой осенью наберет обороты инклюзивное образование – для тех, кто готовится медленнее, времени остается всё меньше. В ближайшем будущем будет необходима и реформа неформального образования“, – сказал Г. Науседа, обращаясь к депутатам Сейма во вторник.

Однако, по словам Г. Науседы, за годы была возможность „убедиться, что образовательные реформы надо планировать очень тщательно“.

„И обновления общеобразовательных программ, и новые промежуточные государственные экзамены принесли колоссальный хаос и неразбериху. Многие учащиеся, как и их родители, почувствовали себя заложниками ситуации“, – подчеркнул глава страны.

Однако, продолжил он, „хуже всего то, что правящее большинство сочло нужным бросить корабль образования в разгар шторма без штурмана“.

„Сегодняшнее состояние образования неудовлетворительное во многих аспектах. Не хватает лиц, ответственных не только формально, но и фактически“, – подчеркнул глава Дворца на площади С. Даукантаса.

Президент также выразил недовольство ситуацией в рядах педагогического сообщества – лидер страны напоминает о спорах по поводу зарплат учителей, возникших во время забастовок осенью прошлого года.

„На разочарование учителей, которое давно тлеет, периодически выплескиваясь наружу, уже давно не действуют заклинания о престиже профессии. Манипулирование Правительства ставками и среднестатистическими показателями в попытке замаскировать слишком медленный рост зарплат учителей еще больше усиливает напряженность“, – сказал Г. Науседа.

„От этого страдает не только будущее наших детей. Страдают не только семьи. Страдает вся Литва“, –подытожил он ситуацию в сфере образования.

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