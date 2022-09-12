Президент Литвы: правительство должно повышать минималку, ННМ и "детские деньги"

"Необходимы меры, предусматривающие дальнейшее повышение доходов жителей, поскольку от этих решений будет зависеть наша национальная безопасность. Важно, чтобы росла минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат, "детские деньги", – сказал президент на встрече с мэром Клайпедского района.
"Надо определиться, какой дефицит бюджета мы можем позволить себе на сегодняшний день, не ставя под угрозу финансовую стабильность государства", – заметил Науседа.
На встрече глава страны обсудил и влияние инфляции на самоуправление, его финансовую самостоятельность, вопросы подорожания энергетических ресурсов и другие актуальные вопросы.
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