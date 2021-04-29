Президент Литвы поздравляет православных, старообрядцев и униатов с наступающей Пасхой

"Ваши твердость и лидерство очень важны для каждого верующего человека. Желаю, чтобы праздник Святой Пасхи принес в ваши общины надежду и веру в будущее. Вместе мы преодолеем все невзгоды", - обратился президент к к главам религиозных общин.

В четверг состоялась встреча с православным митрополитом Виленским и Литовским Иннокентием, главой староверческой общины Литвы, председателем Центрального Cтарообрядческого Cовета, отцом Григорием Бояровым, настоятелем монастыря Базилианского ордена и Церкви Святой Троицы (униаты), отцом Николаем Козелковским.

На встрече глава государства интересовался, как общины пережили этот пандемический период, какие проблемы у них возникли, обсуждалось, как государство и церкви могли бы содействовать успешной вакцинации и улучшению психологического здоровья общества.

В храмах этих общин, как и в католических храмах, во время карантин службы не велись, а после были возобновлены.