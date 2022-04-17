Президент Литвы поздравил жителей с праздником Пасхи: борьба за свободу Украины – это и наша борьба

"Дорогие жители Литвы!
В этом году мы отмечаем великое чудо Воскресения в особых для Европы и всего мира условиях. В этот исторический момент мы не перестаем восторгаться силой духа героического украинского народа. Но не меньшего восхищения заслуживает и наш народ, который встал горой за своих украинских братьев, готовый делиться с ними всем, что у него есть. Потому что у нас общая судьба, потому что борьба за свободу Украины – это и наша борьба.
Пусть светлый праздник Пасхи принесет в каждый литовский дом бесконечную веру в справедливость и победу света над тьмой. Пусть тайна Воскресения даст нам возможность посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Спасибо за то, что ты есть».
Мудрого спокойствия, согласия и любви нашим семьям! Радостной Пасхи нашим малышам!
С праздником возрождения, Литва!"- говорится в поздравлении президента и его супруги.
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