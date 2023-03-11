"Каждое 11 марта – это праздник, который надо отмечать торжественно. Ежегодно этот день напоминает нам, кто мы и что можем сделать благодаря совместным усилиям. 33 года назад мы вслух заявили, что наша судьба – независимая жизнь. Мы готовы сами создавать свое благосостояние, мы первые вырвались из тюрьмы народов – и защитили это право, когда на него совершили покушение", – сказал Науседа.

По его словам, Литва и ее жители по-прежнему тверд идут путем свободы и создают "Литву своей мечты".

Науседа желает всем гражданам Литвы вместе работать над созданием государства, которое будет еще более светлым красивым и сильным.

"Мы до сих пор твердо идем по пути свободы, общими усилиями создаем Литву нашей мечты. С каждым шагом мы распространяем больше света и правды. Мы помогаем другим и так расширяем наши возможности", – сказал президент.

"И сегодня, когда я еду по Литве, в каждом ее уголке я вижу людей, которые много и тяжело работают, чтобы наша страна стала более светлой, красивой и сильной. Поэтому в этот день 11 марта я призываю всех доверять своим силам и верить в будущее. Давайте вместе добиваться, чтобы жизнь в Литве была безопаснее и лучше, чтобы укоренившаяся здесь свобода устояла перед всеми испытаниями!", – пожелал президент.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный Сейм Литвы объявил о восстановлении Литовского государства. За проголосовали 124 депутата, 6 - воздержались.