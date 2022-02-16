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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей с 16 февраля - Днем восстановления Литовского государства.
Президент Литвы поздравил жителей с Днем восстановления Литовского государства
© DELFI / Orestas Gurevičius

Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с 16 Февраля – днем большой радости и гордости за нашу страну!

Решение Совета Литвы о восстановлении Литовского государства, принятое 104 года назад, было особенным событием, которого долго ждали и о котором мечтали. Для зарождения современного государства сначала необходимо было развить идею, затем это государство провозгласить, согласовать, воплотить в жизнь, укрепить и защитить. Из смелой идеи нескольких человек оно должно было превратиться в уютный и безопасный дом для всех жителей Литвы. Это потребовало и много времени, и совместных усилий.

Скромный огонь, зажженный на страницах изданий «Аушра» и «Варпас», многие годы поддерживали самые преданные патриоты. Глубоко прочувствованная любовь к Родине сначала согревала немногих, пока в итоге не вспыхнула мощной силой воинов-добровольцев и многих других созидателей Литвы.

Акт от 16 февраля 1918 года не только отразил пробуждающееся единство нации, но и формировал его. Это не было врожденным, вечным, предопределенным единством подписавших этот Акт лиц или всех граждан. Единение народа постепенно возникло как союз противоположностей, постоянно подпитываемый дискуссиями, переговорами и компромиссами просвещенных людей Литвы.

И до сих пор мы больше всего дорожим и празднуем не сложный, порой хаотичный путь к независимости, а сам результат – восстановленную и защищенную государственность Литвы.

Представители политических сил того времени нашли общий язык, несмотря на то что по-разному видели предстоящие задачи восстановленного государства.

Именно такое согласие и такое единство – не полученные в дар или навязанные сверху, а с трудом достигнутые, отвоеванные и защищенные – являются самым прекрасным уроком, преподнесенным 16 Февраля.

Этот праздник – сплав энергии, чувств и любви каждого из нас, и мы все несем за него ответственность. Никто не имеет права присваивать его себе или делить его на части.

Я признаю, что Литве сегодня нелегко. Мы могли бы найти тысячи причин как внутри страны, так и за ее пределами. Но для меня 16 Февраля – это не только отражение сегодняшнего дня, но и возможность заглянуть в будущее. Светлое видение Родины вдохновляло создателей нашего государства сто лет назад, и оно, я не сомневаюсь, живет в сердце каждого жителя Литвы и сегодня.

Идея именно такой Литвы – начало начал нашего единства, общий знаменатель наших усилий.

Но единство не приходит само по себе, его нельзя приобрести или ввести декретами. К нему нужно подготовиться. Нужно научиться не только слушать, но и слышать. Протянуть руку человеку, с которым ты не согласен. Видеть смысл и силу того, что нас объединяет сегодня и будет объединять завтра.

Поэтому сегодня, на этой исторической площади, я призываю всех и каждого из вас отбросить в сторону свои обиды, гнев и сомнения. У нас еще есть силы, чтобы построить Литву мирного согласия, а не противостояния. У нас еще есть способность основывать решения на сотрудничестве, а не на примитивном навязывании чужой воли.

Настал день, когда мы больше не можем тайком бросать друг в друга ядовитые стрелы. Будущие поколения не поймут и, конечно, не простят всего этого. Так что давайте стряхнем этот налет и пойдем дальше. Ведь у нас только одна страна – Литва!

Хорошего праздника всем нам!

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