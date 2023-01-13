"Этот человек стал своеобразным символом. Ясно видно, что человек был сотворен для этой должности в непростое время. Его лидерство, его сила воли вдохновили всех – и тех, кто непосредственно участвует в зоне боевых действий, и тех, кто стоит рядом, сделать хоть чуточку больше, чтобы эта страшная война поскорее закончилась, и Россия надолго усвоила урок. Что зло, грязь, насилие и сила не помогут им реализовать свои цели, что жажда свободы сильнее, а свобода всегда победит тьму", - сказал президент журналистам после церемонии.
"Поздравляю Его Превосходительство Владимира Зеленского с этой наградой, которая также посвящена всему украинскому народу", - добавил Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в ознаменование Дня защитников свободы президенту Украины В. Зеленскому была вручена Премия свободы 2022 года. В декабре Сейм единогласно проголосовал за решение о присуждении премии свободы президенту Украины.
В торжественной церемонии в Актовом зале 11 Марта в Сейме лауреат премии принял участие дистанционно. Обращаясь к участникам мероприятия, он поблагодарил за премию, которая, по его словам, посвящена всем украинцам, борющимся за свободу.
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