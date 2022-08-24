Президент Литвы поздравил Украину с Днем независимости: мы будем с вами до победы

"Сегодня, когда вы отмечаете этот важный день в столь напряженное время продолжающейся войны России, я желаю Вам, Вашей стране и всем ее жителям максимальной силы и сплоченности. Украина победит! Литва всегда была и будет с вами", - говорится в поздравлении.
Как отметил в своем поздравлении президент, народ Литвы знает, что значит жить рядом с агрессором, и поэтому ему небезразлична Украина и ее жители, демонстрирующие необычайное мужество и решимость. Глава государства заверил, что Литва и впредь будет всесторонне поддерживать Украину, оказывая военную, гуманитарную, финансовую и экспертную помощь.
"Мы будем продолжать мобилизовывать партнеров по демократическому международному сообществу для оказания непрерывной, долгосрочной и всесторонней помощи Украине и усиления давления на агрессора. Мы будем с Украиной до победы. Вместе со всем международным сообществом мы готовы помочь в реализации плана восстановления Украины", - отметил президент.
Гитанас Науседа также отметил, что высоко ценит тот факт, что даже в условиях войны Украина решительно идет по пути реформ, который поддерживает Литва. Президент заверил, что Литва будет и впредь оставаться голосом Украины в Европе, чтобы добиться скорейшего вступления страны в Европейский союз.
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