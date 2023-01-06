Президент Литвы поздравил религиозные общины с Рождеством Христовым

"Дорогие, я желаю, чтобы свет и надежда посетили сегодня каждый ваш дом. Пусть Рождественское чудо наполнит теплом и уютом ваши семьи и общины, и пусть вера и любовь к ближнему укажут вам путь во всех жизненных ситуациях", – сказал глава государства.
По словам президента, период тяжелых испытаний еще раз показал, что Литовское государство черпает свою силу в единстве и открытости для всех людей доброй воли, независимо от их национальности и вероисповедания. Об этом свидетельствуют и десятки тысяч граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране во время войны.
"Желаю вам светлого и радостного Рождества Христова, и пусть этот год принесет вам исполнение ваших самых красивых и сокровенных желаний", – пожелал глава государства верующим.
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