Президент Литвы поздравил нового короля Дании

"Литва и Дания – надежные партнеры и единомышленники по многим вопросам. Мы успешно сотрудничаем как в Организации Североатлантического договора, Европейском союзе, так и в других международных форматах. Дружба и взаимодействие стран Северной Европы и Балтии в различных областях могут служить прекрасным примером интеграции стран региона. Я также ценю последовательное укрепление связей между жителями Литвы и Дании. Надеюсь, что мы продолжим развивать их и в будущем", - говорится в поздравлении главы государства.
По словам президента, для каждого литовца Дания всегда будет страной, которая последовательно поддерживала независимость Литвы и ее возвращение в трансатлантическую семью. "Литва и Дания сегодня являются надежными партнерами на фоне агрессии России против Украины. Убежден, что мы и дальше будем всеми силами поддерживать Украину до ее победы", - подчеркнул Г. Науседа.
Президент пожелал королю Дании стойкости и много сил в работе на благо своей страны, всяческих успехов королевской семье и долгих лет процветания Дании и ее народу.
Глава государства также поблагодарил Ее Величество Маргрете II, объявившую о своем отречении от престола, за ее многолетнюю преданность интересам Королевства Дания.
"Я очень ценю тот факт, что во время Вашего правления Дания стала второй страной, признавшей восстановление независимости Литвы. Ваш визит как первого монарха, посетившего Литву после восстановления независимости, имел особое значение для нашей страны и ее популяризации в мире. Благодарю Вас за помощь и поддержку в то время, когда Литва нуждалась в ней больше всего, за сотрудничество и всестороннюю поддержку нашей страны в период Вашего правления", - говорится в письме главы государства.