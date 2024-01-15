Президент Литвы поздравил нового короля Дании

"Я очень ценю тот факт, что во время Вашего правления Дания стала второй страной, признавшей восстановление независимости Литвы. Ваш визит как первого монарха, посетившего Литву после восстановления независимости, имел особое значение для нашей страны и ее популяризации в мире. Благодарю Вас за помощь и поддержку в то время, когда Литва нуждалась в ней больше всего, за сотрудничество и всестороннюю поддержку нашей страны в период Вашего правления", - говорится в письме главы государства.