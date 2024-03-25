Президент Литвы поздравил народ Беларуси с Днем Воли

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Istorinė Baltarusijos vėliava
Istorinė Baltarusijos vėliava
ФОТО: Reuters / Scanpix

В понедельник президент Гитанас Науседа поздравил народ Беларуси и белорусов Литвы, отмечающих День воли.

В своем поздравлении глава Литвы отметил, что этот день является днем ​​размышлений о будущем – европейском будущем Беларуси, в котором все белорусы будут пользоваться всеми свободами и возможностями, чего они заслуживают. По его словам, Литва продолжает активно поддерживать белорусское гражданское общество и стремится способствовать тому, чтобы голоса белорусов в международном сообществе были услышаны.

"Сегодня, как и каждый день, я хочу еще раз заверить, что поддержка Литвы демократической Беларуси, ее независимости и суверенитета непоколебима. Мы поддерживаем стремление всего народа Беларуси жить в свободном и демократическом государстве", - цитируется в сообщении глава государства.

Президент пожелал белорусам оставаться сильными и сплоченными, продолжать бороться за свободу своей страны, не позволяя использовать свое государство в военной агрессии против Украины.

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