Президент Литвы поздравил Макрона с победой на президентских выборах

"Дорогой друг Макрон, поздравляю с победой в президентской гонке. Желаю вам сил и мужества, чтобы возглавить Францию в эти непростые для всей Европы времена", — написал президент Литвы в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
Науседа добавил, что он надеется на дальнейшее укрепление Европейского Союза, НАТО и защиту демократических ценностей.
Согласно опросу, проведенному Центром социологических исследований Ipsos по заказу France Televisions, Radio France и France24-RFI-MCD, Макрон получил 58,2% голосов, а его соперница, ультраправая Марин Ле Пен, — 41,8 процента голосов.
Эти же кандидаты баллотировались и во втором туре президентских выборов 2017 года. Тогда победил Макрон, набрав 66% голосов.
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