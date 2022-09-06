aA
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник поздравил Лиз Трасс, приступившую к обязанностям премьер-министра Великобритании. Президент пожелал новой премьер-министру твердости и успехов в работе на благо своей страны.
Liz Truss
Liz Truss
© AP / Scanpix

"Литву и Великобританию объединяют тесные человеческие связи и прекрасные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и общих ценностях. Мы готовы и дальше всесторонне развивать их. В это сложное для всей Европы время, когда Украина подвергается военной агрессии России, мы должны быть едины и сплочены и поддержать Украину, борющуюся за свою свободу и основополагающие демократические ценности и ее жителей", – говорится в поздравлении президента.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: чего ждать от Трасс, как работает белорусский бизнес за рубежом?
Премьер Литвы поздравила Трасс с избранием на пост главы правительства Великобритании

Руководитель страны подчеркнул, что ценит сотрудничество Литвы и Великобритании в области безопасности, образования и науки, культуры и развитии экономических связей.

Великобритания – надежный союзник Литвы в Договоре организации Северной Атланты, подчеркивается в поздравлении Г. Науседы. Президент благодарит Великобританию за лидерство в руководстве Объединенными экспедиционными силами и вклад в укрепление безопасности Балтийского региона.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии

Новым лидером Консервативной партии и, соответственно,...

TOP новостей

Настроения жителей Литвы удивляют даже экономистов: правящим надо срочно делать выводы

78% жителей Литвы считают, что в последнее время...

Экономист о компенсациях для жителей: они только ухудшат ситуацию

"Мы, как Мюнхгаузен, не вытащим себя из болота за волосы,...

Литва вручила Беларуси ноту протеста. Причина - повреждение забора на границе

Литва выразила протест Беларуси в связи с нанесением...

Суд: измененный порядок сбора за коммунальные отходы в столице применяться не может

Вильнюсский муниципалитет в декабре прошлого года...

Išmanūs elektros skaitikliai

Проект стоимостью в 150 млн. евро поможет жителям сэкономить

В Литве начинается масштабное внедрение современных...