Президент Литвы поздравил Латвию со 105-й годовщиной провозглашения независимости

В своем поздравлении президент отметил, что Латвию и Литву объединяет общая историческая память, прочные добрососедские связи и взаимное уважение, и что тесные отношения между Литвой и Латвией в условиях сложных геополитических вызовов приобретают еще большее значение и смысл, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Единство наших балтийских народов особенно важно сегодня, когда мы вместе стремимся сохранить и укрепить демократические основы наших стран, основанный на правилах мировой порядок, обеспечить безопасность и благополучие жителей Литвы и Латвии. Я твердо верю, что тесное сотрудничество между нашими странами в регионе Балтийского моря, в рамках Европейского союза и НАТО будет и впредь существенно способствовать укреплению наших стран и поиску решений в ответ на возникающие вызовы", - говорится в поздравлении.