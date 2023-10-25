Президент Литвы поздравил Казахстан с Днем Республики

В поздравлении глава Литвы выразил удовлетворение положительными двусторонними отношениями и отметил, что более тесный диалог между нашими странами способствует росту благосостояния граждан Литвы и Казахстана.

"Я также ценю наше сотрудничество в многосторонних форматах, особенно в контексте сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией. Мы должны сохранять сосредоточенность и всевозможными средствами совместно преодолеть угрозы безопасности, стабильности и миру в регионе. Это невозможно без последовательной и твердой поддержки Украины со стороны международного сообщества вплоть до ее победы", – говорится в поздравлении президента.