Президент Литвы поздравил Казахстан с Днем Республики

 
ELTA
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ФОТО: Reuters / Scanpix

В среду президент Гитанас Науседа поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и весь казахский народ с национальным праздником.

В поздравлении глава Литвы выразил удовлетворение положительными двусторонними отношениями и отметил, что более тесный диалог между нашими странами способствует росту благосостояния граждан Литвы и Казахстана.

"Я также ценю наше сотрудничество в многосторонних форматах, особенно в контексте сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией. Мы должны сохранять сосредоточенность и всевозможными средствами совместно преодолеть угрозы безопасности, стабильности и миру в регионе. Это невозможно без последовательной и твердой поддержки Украины со стороны международного сообщества вплоть до ее победы", – говорится в поздравлении президента.

В поздравлении литовский лидер также пожелал стране, отмечающей свой национальный день, всяческих успехов и процветания.

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