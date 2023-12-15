Президент Литвы поздравил главу Украины с началом переговоров о вступлении в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
R. Dačkaus / Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
R. Dačkaus / Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

В четверг после заседания Европейского совета в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он поздравил президента Украины и весь украинский народ с историческим событием – началом переговоров о членстве в ЕС.

Г. Науседа подчеркнул, что это решение – победа не только Украины, но и всей Европы.

"Литва всем сердцем поддерживает интеграцию Украины в европейскую семью и вашу мужественную борьбу за свою свободу и будущее своей страны. Мы будем и дальше последовательно поддерживать вас", - сказал Г. Науседа.

В четверг вечером европейские лидеры на заседании Европейского совета в Брюсселе одобрили начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, а также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

По окончании заседания глава Литвы отметил, что решение, принятое Европейским советом, является историческим и знаменует начало нового этапа на пути европейской интеграции Украины и Молдовы.

"Несмотря на невероятно сложные условия, и Украине, и Молдове удалось добиться значительного прогресса в проведении реформ и выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Это прекрасная новость для всей Европы и печальная новость для Кремля. Мы едины и сильны", - сказал президент Литвы после заседания.

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