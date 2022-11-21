aA
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с 80-летием.
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
© Scanpix / Reuters

По случаю почетного юбилея глава государства пожелал Дж. Байдену крепкого здоровья, решимости и всяческих успехов в достижении поставленных целей и продолжении работы на благо народа своей страны, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Я ценю Ваше участие и личный пример в консолидации всесторонней поддержки Украины в ее борьбе за свободу. Лидерство США в сохранении мира в Европе необходимо как никогда. Литва полна решимости работать вместе для укрепления трансатлантических связей и подтверждения их незаменимости", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что ждет приезда главы США на саммит НАТО в Вильнюсе в июле следующего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет

Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы ,...

Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę

Иностранцев удивляет хорошая жизнь литовцев: у вас в руководителях крутая блондинка

Интервью, которые дают литовские политики на разных...

Бизнес ищет работников на время праздников: зарплаты до 1600 евро "на руки"

Как и ежегодно, торговцы и компании, отвечающие за...

Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же...

Международные эксперты: хуже, чем в Литве, налоговой системы в Европе нет

Литва - страна с современной экономикой, которая...