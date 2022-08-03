"Я бы не сказал, что наша санкционная политика стала слабее из-за этого решения. Она была немного изменена с целью уточнения некоторых конкретных деталей движения товаров и услуг", - сказал глава государства в интервью.

Он подчеркнул, что Комиссия несет ответственность за одинаковое для всех толкование санкций, иначе "у нас было бы 27 политик их реализации".

"У нас должна быть одна политика", — сказал президент.

После того, как в июне вступили в силу ограничения Европейского союза (ЕС) в отношении России, Литва прекратила транзит подсанкционных товаров в Калининград. Официальные лица страны тогда заявили, что это было сделано на основании толкования Комиссии.

Кремль назвал эти ограничения блокадой Калининградской области и пригрозил ответными мерами, и в июле Еврокомиссия выпустила новые пояснения, разрешающие железнодорожный транзит. Он был возобновлен в конце июля.

В интервью CNN Науседа также заявил, что семи санкционных пакетов, введенных в настоящее время из-за войны в Украине, недостаточно для России, поэтому Сообщество должно принять "более решительные" меры.

"Прежде всего, по снижению зависимости от российских энергоресурсов", - сказал президент.

Российский энергетический гигант "Газпром" на прошлой неделе сократил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" до 33 млн кубометров в сутки. Это составляет примерно одну пятую пропускной способности трубопровода.

Страны ЕС обвиняют Россию в преднамеренном ограничении поставок из-за западных санкций.

В ответ на такие действия Кремля члены Сообщества согласовали план по сокращению потребления газа. Его цель — сэкономить газ перед зимой и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие.