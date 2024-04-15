Президент Литвы: повышение НДС не является подходящим инструментом для увеличения финансирования обороны

"Я поддерживаю социальную инициативу, которую выдвинул бизнес – 4 проц. от ВВП на оборону. Эта цель амбициозна, но, безусловно, достижима. Однако я вижу, что больше разговоров идет о повышении НДС. Все мы знаем, что при покупке товаров НДС платят все жители Литвы, это не налог на бизнес. Может быть, было бы более солидарно поговорить о том, какой вклад может внести сам бизнес", - сказал Г. Науседа в интервью телеканалу TV3.
"Нам необходимо финансировать нашу оборону не за счет всего народа, а за счет доли, добившейся экономических успехов", - подчеркнул он.
Если оппозиционные партии не будут участвовать во встречах по вопросам обороны, важные решения могут быть перенесены на 2026 год.
Г. Науседа предупредил, что, если в дискуссиях по вопросу финансированию обороны будут участвовать не все политические партии, важные решения могут перенестись на 2026 г. Глава страны считает такой сценарий неприемлемым.
"Мы прекрасно помним, что премьер назначала встречу, в которой должны были участвовать и оппозиционные партии. Неожиданно принимается решение об отставке министра, и уходя он выдвигает серьезные обвинения в коррупционных связях. А на следующей неделе оппозиционные партии уже не участвуют в дискуссиях. Конечно, добиться результата в таких условиях крайне сложно, но у нас нет выбора", - пояснил Г. Науседа.
В среду премьер-министр И. Шимоните инициирует третью встречу бизнеса и политиков по вопросу финансирования обороны.
В марте на второй встрече по вопросам финансирования обороны, инициированной премьер-министром И. Шимоните, были представлены четыре варианта того, как в бюджет следующего года можно собрать более 400 млн. евро для дополнительного финансирования национальной обороны.