Президент Литвы: повышение НДС не является подходящим инструментом для увеличения финансирования обороны

"Я поддерживаю социальную инициативу, которую выдвинул бизнес – 4 проц. от ВВП на оборону. Эта цель амбициозна, но, безусловно, достижима. Однако я вижу, что больше разговоров идет о повышении НДС. Все мы знаем, что при покупке товаров НДС платят все жители Литвы, это не налог на бизнес. Может быть, было бы более солидарно поговорить о том, какой вклад может внести сам бизнес", - сказал Г. Науседа в интервью телеканалу TV3.