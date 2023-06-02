"Действительно, агрессия России в Украине принимает такие формы, что уже можно говорить о том, что поведение России не только опасно, но и становится просто отвратительным", - сказал Г. Науседа в Молдове.

Президент напомнил, что десятки тысяч детей были насильственно депортированы из Украины в Россию и Беларусь.

"Это я говорю 1 июня – в День защиты детей – когда мы знаем, что 19 тыс. детей депортировали из Украины в Россию и вернулась лишь малая их часть, свыше 2 тыс. были депортированы в Беларусь. А это брутальное, грубое и неподлежащее никакому оправданию нарушение прав человека", - подчеркнул он.

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В четверг по случаю Международного дня защиты детей у посольства России, в сквере им. Бориса Немцова, прошла акция солидарности с народом Украины, который добивается возвращения похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию.

В. Путин "подозревается в совершении военного преступления – незаконной депортации жителей (детей) и незаконном перемещении жителей (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

В МУС заявили, что преступления были совершены после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.