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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что поставки вакцин в Евросоюзе (ЕС) вполне слаженные, а в Литве - "в подавляющем большинстве случаев удовлетворительные".
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Поставки вакцин сравнительно слаженные в плане общения с многими поставщиками, за исключением одного. Объемы поставок этого производителя, к сожалению, не соответствуют тем ранее договоренным обязательствам, поэтому нам следует прилагать все усилия, чтобы улучшить ситуацию", - сказал руководитель Литвы после заседания Европейского совета в четверг.

Еврокомиссия (ЕК) в среду ужесточила механизм контроля над экспортом вакцин с целью предотвращения того, что она называет нечестным однонаправленным потоком вакцин из Сообщества. Комисчия теперь будет оценивать уровень заболеваемости и объемы имеющихся вакцин в тех странах, в которые экспортируются вакцины из ЕС, а также то, насколько охотно они шлют вакцины и компоненты вакцин Сообществу.

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Эта мера позволит ограничить экспорт вакцин в такие страны, как Соединенное Королевство, которое производит часть своих вакцин, но не шлет их в ЕС.

Должностные лица ЕС подчеркнули, что новая система не является "запретом на экспорт вакцин" и не направлена против какого-то конкретного государства, хотя и напомнила, что находящаяся в Соединенном Королевстве компания AstraZeneca не выполнила все свои обязательства по поставкам препарата Европе.

По словам Г. Науседы, это "надлежащее средство с учетом напряженной ситуации".

Как сказал президент, Литва сейчас находится среди государств, которые получают "относительное большие объемы вакцин", так как должным образом распределила портфель производителей.

"Поставки в подавляющем большинстве случаев удовлетворительные . (...) Цель - на уровне ЕС привить 70% взрослого населения до конца лета - сохраняетмя. Литва может быть среди тех государств, которые могут это сделать даже немного раньше", - сказал глава государства.

Г. Науседа ранее говорил, что цель Литвы - достичь общественного иммунитета до Дня государства, 6 июля.

По данным Департамента статистики, хотя бы одной дозой вакцины пока привито более 300 тыс. жителей страны, что составляет почти 11% от всего населения.

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