Президент Литвы: посол Баярунас – требовательный руководитель, вопросы вызывает утечка информации

Тем не менее у Г. Науседы возникают вопросы по поводу появления в публичном пространстве конфиденциальной информации об аудите посольства.
"Прежде всего, что мне кажется неподобающим в этой истории, так это то, что информация, которую мы считаем секретной, конфиденциальной и с очень четким грифом конфиденциальности, в тот же день попадает в СМИ. Есть только два варианта, как подобная информация из МИДа просачивается в СМИ – либо ситуация выходит из-под контроля и люди среднего звена сливают ее в публичное пространство, либо все это делается с ведома самого руководства Министерства иностранных дел. И то, и другое просто неприемлемо", – заявил журналистам Г. Науседа во время своего визита в Испанию.
В ответ на появившиеся в СМИ показания сотрудников посольства о якобы неадекватном поведении опытного дипломата, президент подчеркнул, что Э. Баярунас является требовательным руководителем, поэтому определенная напряженность является естественной частью работы.
"Посол Баярунас – требовательный руководитель, и каждый, кто сталкивается с дипломатической работой, наверное, прекрасно знает, что это не работа с 9 до 5 (часов – ELTA). Конечно, могут возникнуть конфликты определенного характера и напряженность, когда посол требует сверх того, что, по мнению сотрудников среднего звена, они должны делать. И, скорее всего, подобные конфликты и подобная напряженность существуют во многих посольствах", – сказал Г. Науседа.
Президент также отметил, что большую часть времени посол в Великобритании посвящает встречам с литовской диаспорой, разбросанной по всей стране. Поэтому поездки и участие в различных мероприятиях происходят во внерабочее время.
"Если кто-то скажет, что мы не хотим вас везти на место, потому что сегодня субботний полдень – естественно, что возникают такие вещи, возникают разногласия. Но из этого необходимо сделать выводы и быть на одной волне – понять, что работа дипломата специфична. Это не работа на фабричном конвейере", — подытожил президент.