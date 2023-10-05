Президент Литвы: посол Баярунас – требовательный руководитель, вопросы вызывает утечка информации

"Прежде всего, что мне кажется неподобающим в этой истории, так это то, что информация, которую мы считаем секретной, конфиденциальной и с очень четким грифом конфиденциальности, в тот же день попадает в СМИ. Есть только два варианта, как подобная информация из МИДа просачивается в СМИ – либо ситуация выходит из-под контроля и люди среднего звена сливают ее в публичное пространство, либо все это делается с ведома самого руководства Министерства иностранных дел. И то, и другое просто неприемлемо", – заявил журналистам Г. Науседа во время своего визита в Испанию.