Президент Литвы: последняя сессия Сейма может быть осложнена предвыборными настроениями

„Сессия уже несколько специфическая, на нее сильно повлияла настроения предстоящих выборов. Очень хотелось бы пожелать, чтобы эти предвыборные настроения не начали доминировать, и чтобы определенная риторика, зачастую популистская, не заслоняла реальную работу“, - после встречи журналистам в Сейме сказал Г. Науседа.
„Для меня очень важны две составляющие – аспекты безопасности и социальной политики. Что касается безопасности, мы обычно договариваемся и с Сеймом, и с Правительством, потому что мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации живем. (...) В сфере социальной политики мы хотели бы приподняться в вопросе пенсий и приблизиться к уровню цивилизованных стран“, - подчеркнул он.
В свою очередь спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что многие из начатых работ все же будут завершены во время последней сессии парламента.
„Мы поговорили с президентом о предстоящих работах. У меня есть три желания с моей стороны. Прежде всего, чтобы членам Сейма хватило самообладания, чтобы сдерживать порывы щедрости в период выборов, чтобы сотрудничество всех ветвей власти было конструктивным в достаточно напряженное время и, конечно, чтобы нам удалось успешно выполнить ту работу, которую мы должны проделать во время осенней сессии“, - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.
По ее словам, важно заложить достаточный фундамент госбюджета на 2025 год, а также с учетом рекомендаций Конституционного суда рассмотреть поправки в закон о второй ступени пенсий, принять необходимые решения относительно приема немецкой бригады и ужесточения ограничений для игорных компаний.
„И многие другие уже начатые работы, которые, безусловно, еще можно завершить в этот срок“, - сказала спикер Сейма.
Осенняя сессия Сейма начнется 10 сентября.
Пленарные заседания планируются до середины ноября. Ожидается, что парламентарии должны завершить каденцию 14 ноября.по