2024.09.07 11:47

Президент Литвы: последняя сессия Сейма может быть осложнена предвыборными настроениями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Гитанас Науседа, встретившийся в пятницу с правлением парламента, говорит, что работа предстоящей осенней сессии может быть осложнена предвыборными настроениями.

„Сессия уже несколько специфическая, на нее сильно повлияла настроения предстоящих выборов. Очень хотелось бы пожелать, чтобы эти предвыборные настроения не начали доминировать, и чтобы определенная риторика, зачастую популистская, не заслоняла реальную работу“, - после встречи журналистам в Сейме сказал Г. Науседа.

„Для меня очень важны две составляющие – аспекты безопасности и социальной политики. Что касается безопасности, мы обычно договариваемся и с Сеймом, и с Правительством, потому что мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации живем. (...) В сфере социальной политики мы хотели бы приподняться в вопросе пенсий и приблизиться к уровню цивилизованных стран“, - подчеркнул он.

В свою очередь спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что многие из начатых работ все же будут завершены во время последней сессии парламента.

„Мы поговорили с президентом о предстоящих работах. У меня есть три желания с моей стороны. Прежде всего, чтобы членам Сейма хватило самообладания, чтобы сдерживать порывы щедрости в период выборов, чтобы сотрудничество всех ветвей власти было конструктивным в достаточно напряженное время и, конечно, чтобы нам удалось успешно выполнить ту работу, которую мы должны проделать во время осенней сессии“, - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

По ее словам, важно заложить достаточный фундамент госбюджета на 2025 год, а также с учетом рекомендаций Конституционного суда рассмотреть поправки в закон о второй ступени пенсий, принять необходимые решения относительно приема немецкой бригады и ужесточения ограничений для игорных компаний.

„И многие другие уже начатые работы, которые, безусловно, еще можно завершить в этот срок“, - сказала спикер Сейма.

Осенняя сессия Сейма начнется 10 сентября.

Пленарные заседания планируются до середины ноября. Ожидается, что парламентарии должны завершить каденцию 14 ноября.по

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